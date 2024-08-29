ファミリーマート（東京都港区）が、和食の名店「賛否両論」が監修した「ごちむすび 一本釣近海まぐろのツナ いぶりがっこ入り」（240円、以下、税込み）と、洋食の老舗店「上野精養軒」が監修した「ごちむすび 銀鮭のムニエル風（タルタルソース）」（258円）を発売中です。「ごちむすび 一本釣近海まぐろのツナ いぶりがっこ入り」は、一本釣りされた「びんながまぐろ」のツナの塊を崩して使用し、マヨネーズを使用せず、チー