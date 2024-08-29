◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。自身と愛犬・デコピンのボブルヘッド配布デー。先着４万個限定の人形を求めて試合開始の１２時間以上前からファンが並び始め、超満員となる中で迎えた１点リードの５回無死一塁の第３打席は痛烈な打球で