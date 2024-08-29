タレントの指原莉乃（31）が、元AKB48、NGT48で女優の北原里英（33）のYouTubeチャンネル「きたりえチャンネル」に出演。28日に配信された動画で、近況を語った。北原が第1子を妊娠し、大きくなったおなかや、名前の候補について話していると、指原は「みーちゃん（峯岸みなみ）もそうだし、りえちゃんもそうだし、しーちゃん（大家志津香）もそうだし、周りの仲良かった子たちがどんどん発表していくじゃん、いろんなこと」と