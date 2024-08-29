強い台風１０号の影響は各地に広がっている。２９日午前に台風が上陸した九州南部では、行方不明者１人、計４１人のけが人が確認された。台風から離れた愛知県でも大雨による土砂崩れで３人が死亡した。宮崎県内では２８日夜から２９日未明にかけ、突風が相次いで発生した。宮崎市消防局によると、同市東大淀２のＪＲ南宮崎駅付近で２８日午後１０時５０分頃から、「ガラスが割れた」といった通報が相次ぎ、１０人を救急搬送し