今田美桜さん（27）と令和ロマンの高比良くるまさん（29）が“世界を変える人物”に選ばれました。今田さん「自分がこんな賞を頂けるとは思いもせず、とても大人になった気持ちです」くるまさん「今年の9月3日で30歳になっちゃうので、ラストイヤーギリギリの受賞で本当にうれしい。ありがとうございます」今田さんとくるまさんが喜びを語ったのは、グローバルビジネス誌「フォーブスジャパン」が選出する“世界を変える30歳未