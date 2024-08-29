香港エクスプレス航空は、広島〜香港線の運航を11月1日から再開する。月・水・金曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は広島発が4時間20分、香港発が3時間15分。運航再開を記念して、片道6,400円もしくは318香港ドルの特別運賃を販売する。販売期間は9月1日午前0時59分まで、搭乗期間は11月1日から2025年3月29日まで。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。■ダイヤUO823広島（14：40）〜香港