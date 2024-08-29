日本航空（JAL）は、台風10号の影響で国内線の289便を欠航する。8月29日午前11時時点で、きょう8月29日の276便と、あす8月30日の13便の計289便が欠航となる。影響人数は16,236名。但馬・山口宇部・北九州・福岡・熊本・大分・長崎・宮崎・鹿児島・奄美大島・屋久島・種子島・徳之島などを発着する便が対象となる。