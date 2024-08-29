マーベル・スタジオのキャラクターが、東京ディズニーランドのアトラクションに登場する「イッツ・ア・スモールワールドwith グルート」の開始日が、2025年1月15日に決定した。29日、株式会社オリエンタルランドが発表した。2025年6月30日までの期間限定となる同アトラクションでは、映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』でおなじみのグルートが、スーパーヒーローの仲間たちと地球でバケーションを過ごしている様子が