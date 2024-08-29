『開運!! にゃんたまωカレンダー2025』が9月14日に株式会社ハゴロモより発売される。 【写真】可愛い特典「にゃんたまω開運お守りカード」を見る 昨年も発売され大きな話題を呼んだ『にゃんたまωカレンダー』。今年はA4壁掛けサイズで登場。さらにパワーアップをしたにゃんたまに癒されること間違いなし。 また『開運!! にゃんたまωカレンダー2025』の予約が8月28日より一部ショップに