２０２４年８月、北海道のおたる水族館で生まれた、バンドウイルカ「メリー」の赤ちゃんが、９月２日から時間限定で一般公開されることが決まりました。８月１８日に小樽水族館で誕生したバンドウイルカの赤ちゃんです。母親の「メリー」にぴったり寄り添って水槽内を泳ぐ様子が、一足早く報道陣に公開されました。(おたる水族館重本真子さん）「授乳も確認できて、泳ぎもしっかりしてきています。たくさんの人に愛