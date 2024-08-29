2024年7月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した、Lemino人気作品月間ランキングが発表となった。Leminoで2024年7月に視聴されている人気の韓流・アジアコンテンツTOP10順位作品名備考1位ヤクザの俺が高校生になった＜日本初独占配信中＞2位BON VOYAGE Season 4＜独占配信中＞3位7人の脱出 season2―リベンジ―＜見放題独占配信中＞4位乗り換え恋愛 3＜日本初独占配信中＞5位名もなき英雄6位美しい私の花嫁7位7人の脱出8