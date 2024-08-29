■台風10号台風10号は29日朝8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸しました。午前11時現在は強い勢力で熊本県の天草市付近を北上しています。今後もゆっくりと進むため、30日(金)の朝でもまだ九州付近、31日(土)の朝で四国付近、さらに1日(日)になると西日本でほとんど停滞する予想となっています。このため西日本や東海では長い期間、影響が続くおそれがあります。また、その後2日(月)3日(火)の予報円はかなり大きく、進路は定ま