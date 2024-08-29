◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（２９日・ジャイアンツ球場）巨人は２９日、イースタン・オイシックス戦のスタメンを発表した。先発はドラフト１位・西舘勇陽投手で、喜多隆介捕手とバッテリーを組む。右腕は２３日の中日戦（東京ドーム）でプロ初先発するも５回４失点で黒星を喫し、翌２４日に出場選手登録を抹消。２軍合流後、初の先発マウンドに上がる。以下、巨人のスタメン。１番・二塁中山２番・ＤＨ