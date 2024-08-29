「ドジャース６−４オリオールズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手が「１番・ＤＨ」で出場。この日、愛犬のデコピンが始球式の大役を行い、飼い主の大谷も躍動。そのノリノリぶりが話題となっている。チームは大谷の活躍もあり勝利を収めた。初回の第１打席でいきなり４２号先頭打者ソロ本塁打を放つと、ダイヤモンドを一周する間に、両手を犬のように曲げ、舌を出す“デコピンポーズ”を披露。三回の第