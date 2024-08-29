福岡市交通局は台風10号の接近に伴い、29日午後9時以降、福岡市地下鉄の全線で運転を見合わせると発表した。30日も始発から運転を見合わせる。【写真特集】突風、倒木…台風10号、各地で被害運転を見合わせるのは、市地下鉄空港線、箱崎線、七隈線の全区間。29日は午後8時以降順次減便し、9時から運休。30日は始発から運転を見合わせ、台風通過後に安全点検をしたうえで、順次運転を再開する。市交通局は「台風は地下鉄の運