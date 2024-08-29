強い台風10号は九州に上陸し、大分県日田市などが暴風域に入りました。宇佐市や由布市では警戒レベル5の緊急安全確保が発表されています。 【写真を見る】強い台風10号九州上陸由布・宇佐市に警戒レベル5「緊急安全確保」発表臼杵市で屋根から転落した男性がけが大分 台風10号は午前11時には熊本県天草市付近にあって1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の