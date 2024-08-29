ピアニストのハラミちゃんが29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演し、音楽大学事情を明かした。国立音楽大学音楽部演奏・創作学科出身のハラミちゃん。周りは天才だらけだったと明かし「何よりも超有名な先生が多くて。ジブリの（作曲家）久石譲さんはお忙しいので、特別授業という形で授業がありました」。当時は作曲科の生徒が作った作品を添削する特別授業があり、抽選制だといい「みんな抽選申し込む