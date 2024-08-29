Joey Roulette[ワシントン ２８日 ロイター] - 米連邦航空局（ＦＡＡ）は２８日、実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙開発企業スペースＸの主力ロケット「ファルコン９」に飛行停止措置を取ったと発表した。停止は今年２度目。発射後に衛星通信網「スターリンク」を軌道に乗せる通常作業は成功したものの、再利用できる第１段ブースターが地球帰還時の着陸時に炎上、失敗したことが要因。ＦＡＡ広報担当者は「海上のドロー