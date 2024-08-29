Timothy Gardner[ワシントン ２８日 ロイター] - 米エネルギー省が２８日公表した報告書によると、２０２３年に米クリーンエネルギー業界の雇用の伸び率は国内雇用全体の２倍以上に達し、労働組合の組織率が初めてエネルギー業界全体を上回った。風力、太陽光、原子力、蓄電池を含むクリーンエネルギー事業の昨年の雇用者数は前年比４．２％（１４万２０００人）増加した。国内の雇用全体の伸びは２％。エネルギー関連雇用は２