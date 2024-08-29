安田隆行厩舎の定年解散に伴い、福永祐一厩舎へ転厩して、京王杯スプリングC4着、安田記念15着という戦歴のダノンスコーピオン。次走は自身初のスプリント戦となるセントウルS(9月8日・中京芝1200m)への出走を予定しており、今朝29日はレースに向けた1週前追い切りを行っている。 CWを正面から入場して半周した後、坂路へ移動。馬の少ない時間帯ではあったが、落ち着いた様子でスタート地点まで移動し、力