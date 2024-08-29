サンドイッチの製造年月日を偽装したとして韓国の食品加工業者が摘発された。【注目】韓国サンドイッチチェーン、加盟事業者への悪質契約とは韓国の食品医薬品安全処は8月28日、京畿道・龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）に位置する食品製造・加工業者「SLBコリア」が、サンドイッチの製造年月日を偽装したことで「食品などの表示・広告に関する法律」「食品衛生法」に違反したため、摘発したと発表した。SLBコリアは8月16と23日に