全世界で大流行中の「16タイプ診断（MBTI）」。MBTIとは、93問の質問に答えることで16タイプにわけ、性格や特徴、相手と自分の相性を知ることができものなんです！今回は、今大人気のK-POPアイドル「&TEAM」のMBTIをご紹介します。&TEAMとは？この投稿をInstagramで見る&TEAM(@andteam_official)がシェアした投稿&TEAMとは、HYBEの日本支社・HYBE JAPANから2022年12月にデビューした、9人組グローバルグループです