【モデルプレス＝2024/08/29】TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時）の公式X（旧Twitter）が、29日に更新された。21日放送回の内容について謝罪した。【写真】「水ダウ」ハニトラ女優、ほっそり二の腕際立つセクシーショット◆「水ダウ」放送内容を謝罪投稿された文書では「『水曜日のダウンタウン 終了デマ拡散王決定戦』のVTR内で、出演者から【虚偽の情報】を伝えた相手の一人について、【日本テレ