【東京おもちゃショー2024】 開催期間： 8月29日～30日（商談見本市） 8月31日～9月1日（一般公開） 会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 入場料：小学生以下無料・高校生以上1,800円 BANDAI SPIRITSは、開催中のイベント「東京おもちゃショー2024」にてプラモデル「天翔丸」