Amazon.co.jpは、8月29日9時から家電製品や食料、日用品、ファッションまで幅広い商品をセール価格で販売する「Amazon スマイルSALE 季節先取り」を開始した。期間は9月4日23時59分まで。4Kテレビもセール対象になっており、レグザの65型4K液晶「65Z570K」が通常139,800円のところ29% OFFの99,800円、ソニーの43型4K液晶「KJ-43X80WK」が通常126,500円のところ29% OFFの90,000円で販売されている。 またハイ