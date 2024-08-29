台風10号の接近によって、トヨタ自動車は国内14すべての工場で、きのう夕方から稼働を停止していましたが、あす30日も稼働を取りやめると発表しました。トヨタは「社内外の関係者や従業員の安全確保、物流への影響に伴う部品欠品を考慮した」と説明しています。来週9月2日以降の工場の稼働については「あすの夕方に判断する」ということです。