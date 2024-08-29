「能動的サイバー防御」の法制化を巡り、自民党本部で開かれた経済安全保障推進本部などの合同会議＝29日午前、東京・永田町自民党は29日、経済安全保障推進本部（甘利明本部長）などの合同会議を党本部で開いた。サイバー攻撃に先手を打って被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」を巡り、政府への提言案を了承した。党内手続きを経て9月中に提出する。早期の法制化に向け、検討を加速するよう促す方針だ。甘利氏は、日本の