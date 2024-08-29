¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡(33)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÅê¹Æ¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¡Ö¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡×Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡¢Netflix ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìÉô²ò¶Ø¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡¢¡ÖNetflix ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø ¶Ë°­½÷²¦¡Ù2024Ç¯9·î19ÆüÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¡×¤ÈNetflix¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ð¤ò¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶Ë°­¾ìÌÌ¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¤ª