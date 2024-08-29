日本サッカー協会（JFA）は８月28日、公式YouTubeチャンネルを更新。９月に開幕する北中米ワールドカップのアジア最終予選の告知ムービーを公開した。「青い炎と共に」と題した動画には、南野拓実や板倉滉、遠藤航らが出演し、過去の代表戦士の姿も。選手たちの鋭い眼差しが印象的だ。【動画】南野拓実、遠藤航らが出演したW杯アジア最終予選の告知ムービーこの投稿には「頼んだぞ！」「マジでカッコ良すぎ」「青炎をつけて戦