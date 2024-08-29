気象台は、午後0時42分に、暴風警報を日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】大分県・日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町に発表大分県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、暴風、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□大雨警報・土砂災害30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水30日昼前にかけて