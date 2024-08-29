気象台は、午後0時41分に、暴風警報を下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山口県・下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市などに発表山口県では、暴風に警戒してください。西部、中部、東部では、高波に警戒してください。【警報（発表中