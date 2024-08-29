気象台は、午後0時38分に、洪水警報を久万高原町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】愛媛県・久万高原町に発表中予、南予では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。南予では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇和島市□大雨警報・土砂災害30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）3時間最大雨量100mm□波