気象台は、午後0時38分に、洪水警報を仁淀川町、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】高知県・仁淀川町、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町に発表中部、西部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。高知県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高知市□大雨警報・土砂災害・浸水30日昼過ぎにかけて警戒（以後も警戒必要）