俳優・山崎樹範（50）が29日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の吉井怜（42）との“密着”ショットを公開した。【写真】妻と“ラブラブ”2ショットほろ酔いで夫婦時間満喫の山崎樹範山崎は「ホッピーでハッピー仕事をして飲むお酒。友達と飲むお酒。夫婦で飲むお酒。どれも美味しいもの」とつづり、吉井との夫婦2ショットをアップ。「#ホッピー飲んでハッピー #1本で2杯派 #3杯いく人は大人」のハッシュタグを付けた