Kis−My−Ft2の玉森裕太さん（34）がお肌の不安を語ったのは、韓国のスキンケアブランド「マニョ」のアンバサダー就任発表会です。玉森さん「やっぱり日差しが強いので、日焼けのダメージも心配になりますし。室内に入れば、エアコンが利いていて、乾燥するので。この季節は大変ですよね」プライベートの“癒やしの時間”を聞かれた玉森さんは…。玉森さん「家でコーヒーを飲みながら、映画を見る時間ですかね」また、自分が