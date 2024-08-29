◇MLB ドジャース-オリオールズ(日本時間29日、ドジャースタジアム)ドジャースは日本時間29日、本拠地でオリオールズと対戦。試合前、入場者特典として先着4万人に大谷選手のボブルヘッド人形が配布されました。大谷選手が自身の愛犬・デコピンを抱えた姿をモチーフにしたボブルヘッド人形。「SHOHEI＆DECOY」と、デコピンの元の名前である“デコイ”という文字も見られ話題になっていました。選手がキャッチャーを務め、選手の奥