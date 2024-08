株式会社スクウェア・エニックスは、PS5/PS4/Xbox Series X|S/Windows/Steam向けアクションRPG『聖剣伝説 VISIONS of MANA』を本日発売した(※Steam版は8月30日発売)。【レビュー】『聖剣伝説 VISIONS of MANA』は「これを待ってた」と唸る王道アクションRPGだった『聖剣伝説 VISIONS of MANA』は、"聖剣"と"マナ"を巡って描かれる、愛をテーマとしたシリーズ完全新作。主人公のヴァルは、御子に選ばれた幼馴染のヒナと