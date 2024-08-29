日本テレビ系「２４時間テレビ」（３１日〜９月１日放送）は２９日、番組公式サイトで、台風１０号を受けた対応を３０日に報告すると発表した。実施が危ぶまれているピン芸人・やす子のマラソン挑戦可否も本番前日に発表される可能性が出てきた。番組公式サイトは２９日、「台風１０号に関する情報」と題した声明を発表。「２４時間テレビの番組・イベント・チャリティー活動に関する情報は、８月３０日（金）午後３時にこのホ