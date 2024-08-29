◆タイランドＣ・３歳上オープン（９月１日、札幌競馬場・芝２６００メートル）＝８月２９日、札幌競馬場白毛のハヤヤッコ（牡８歳、美浦・国枝栄厩舎、父キングカメハメハ）は、厩舎回りの運動で調整を終えた。札幌入り後も順調に調整されてきている。田村助手は「相変わらず馬は元気ですよ。距離は延びますけど問題ないですね。あとはハンデ（５８・５キロ）がどうかだけですね」と期待感を口にした。