通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.70-2.12円コールオーバー ユーロ円1.38-2.01円コールオーバー ポンド円1.78-2.47円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格