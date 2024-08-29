156.95一目均衡表・雲（上限） 156.17一目均衡表・雲（下限） 154.56100日移動平均 151.17200日移動平均 149.26ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 148.46一目均衡表・基準線 146.75エンベロープ1%上限 146.1221日移動平均 145.75一目均衡表・転換線 145.3010日移動平均 144.56現値 143.85エンベロープ1%下限（10日間） 142.99ボリンジャーバンド2σ下限（21