大型鉄道作業車でレール交換を効率化中国江蘇省宿遷市25日、新長鉄道の宿遷区間で、高速レール交換車を操作する作業員。（宿遷＝新華社配信/景宗興）【新華社宿遷8月29日】中国江蘇省新沂（しんぎ）市と浙江省長興県を結ぶ新長鉄道の宿遷区間（江蘇省宿遷市）で25日夜から26日明け方にかけて、大規模なレール交換工事が行われた。中国鉄路上海局集団は5日から30日間の作業時間を使って、全長34キロのレールを新しく交換する予