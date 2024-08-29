フィルムカメラが趣味の女優の唐田えりか（26）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。共演女優のオフショットを公開した。唐田は「彩芽ねえさんの誕生日」とコメント。「約2年間、ほぼ毎日一緒でした。オーディションも、トレーニングも、撮影も」と明かした。そして「ねえさんの凄さをずっと真横で見てました。かわいくてかっこいい大好きな人です」と伝え、「いつもありがとうねえさん」と、女優の剛力彩芽のオフ