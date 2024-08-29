台風10号予想進路図 午後0時15分、大分県に土砂災害警戒情報が発表されました。 新たに土砂災害警戒が発表されたのは豊後高田市、国東市です。 29日午後0時15分現在、大分県に出されている土砂災害警戒情報の警戒対象地域は次のとおりです。大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町です。