兵庫県で開かれている第69回全国高等学校軟式野球選手権大会は29日、明石トーカロ球場で準決勝が行われ、西東北代表の能代は3年連続13回目の優勝を狙う東海代表の中京（岐阜）に0対19で敗れ、9年ぶりの決勝進出はなりませんでした。