★人気テーマ・ベスト１０ １円高メリット ２半導体 ３バイオテクノロジー関連 ４ディフェンシブ ５防災 ６好配当 ７台風対策 ８人工知能 ９エヌビディア関連 １０デジタルトランスフォーメーション みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「台風対策」が７位となっている。 非常に強い台風１０号が、きょう午前８時ごろ鹿児島県薩摩川内市