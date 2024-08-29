インフォマートが大幅高で４連騰となっている。きょう１１時ごろ、同社が提供する請求書クラウドサービス「ＢｔｏＢプラットフォーム請求書」において、新機能「Ｐｅｐｐｏｌ連携」を９月２日から提供開始すると発表しており、これが材料視されているようだ。 Ｐｅｐｐｏｌ（ペポル）は請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」「運用ルール」「ネットワ