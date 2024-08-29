右上腕三頭筋の故障で離脱しているドジャースの山本由伸投手が28日（日本時間29日）、傘下3Aオクラホマシティーでリハビリ登板を行った。2回を投げて無四球1失点2奪三振、順調な回復ぶりをアピールした。 ■「背番号99」姿で最速154キロ、本塁打を被弾も 山本は2回31球を投げて23球がストライク。打者7人と対戦し、最速は95.7マイル（約154キロ）をマーク。本塁打を1本浴びるなど、復帰にはもうしばらく