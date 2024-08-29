強い台風１０号は２９日午前８時頃、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。台風の影響で九州各地では記録的な大雨に見舞われた。愛知県蒲郡市で発生した土砂崩れでは、３人の死亡が確認された。鹿児島市沖で船が沈没し、男性船長（６４）が行方不明になっている。気象庁は暴風や大雨などへの厳重な警戒を呼びかけている。台風は上陸後、やや勢力が弱まり、２９日午前９時時点の中心気圧は９６０ヘクト・パスカル、中心付近の最大