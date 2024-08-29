農林水産省は２９日、食料・農業・農村政策審議会（農水相の諮問機関）などの合同会議を開き、新たな基本計画の策定に向け議論を始めた。食料・農業・農村基本法（農基法）の改正を受け、食料安全保障の強化などを進める。年度内に取りまとめる予定だ。基本計画はおおむね５年ごとの見直しが農基法で定められており、食料自給率の目標や政府が取り組むべき施策などが盛り込まれる。自給率は現在、２０３０年度までにカロリー